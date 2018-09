Les travaux sur le pont du chemin Craig se déroulent tel que prévu

Danville (GCA) – La reconstruction complète du pont enjambant la rivière Nicolet Sud-Ouest sur le chemin Craig à Danville se déroule selon l’échéancier et la planification prévue au programme. C’est du moins ce qui émane des informations que nous avons pu obtenir jusqu’à présent. Rappelons que les travaux devraient être terminés à la mi-novembre prochaine si tout continue à se dérouler tel qu’espéré initialement. Parmi les correctifs d’importances qui seront apportés, le nouveau pont sera plus large et au même niveau que la route.