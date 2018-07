Festival du papier : Des courses de boite à savon sous le soleil

Windsor (RC) – Les courses de boites à savon ont toujours été le domaine du Club Optimiste de Windsor et à part quelques absences annuelles, elles se greffent au Festival du papier depuis de nombreuses années. En 2017, huit boites à savon étaient prêtes pour les courses entre les rues du Moulin et Watopeka, sauf que la pluie a bousillé l’activité. De retour cette année, le club profitait d’une température parfaite, mais de seulement deux bolides! À la fois Optimistes et débrouillards, les bénévoles, enfants et adultes se sont amusés durant l’avant-midi du 7 juillet.

Accompagnés chacun de leurs parents, deux enfants étaient inscrits à la course. Chacun a pu profiter de la dénivellation de la 6e avenue en direction des balles de foins qui ont été secouées au terme de bonnes courses. Par la suite, les deux boites ont permis à d’autres jeunes de dévaler la pente afin de désigner quatre gagnants. Le meilleur a été Loan suivi de Zachary, Charles et Isaac. De plus, tous les nombreux jeunes ont eu droit à un cadeau. Plusieurs membres du Club Optimistes étaient présents ainsi que des bénévoles, dont deux qui ont réparé les roues des deux boites à savon.