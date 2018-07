Saint-Denis rend hommage à René Coupal et au Service d’incendie

Saint-Denis (RC) – À l’occasion de l’assemblée du 9 juillet, le conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton a souligné à la fois la contribution de René Coupal qui s’est signalé dans sa communauté depuis sa présence depuis 46 ans.

À cette longévité s’ajoute plus récemment le Service d’incendie qui a de nouveau atteint des sommets pour les têtes rasées de Leucan.

M. Coupal

En ce qui a trait au Saint-Denisien, il a mené de nombreux combats pour son syndicat, pour la commission scolaire et plus particulièrement Saint-Denis, notamment dans le cadre de la «crise des déchets américains». Ayant œuvré pendant de nombreuses années à titre de conseiller municipal, puis à titre de président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), il a également assuré la présidence du CA du journal le Saint-Denisien durant les quatre dernières années.

«Il va sans dire que ce Saint-Denisien d’envergure aura su laisser sa marque dans la municipalité, a retenu le maire Jean-Luc Beauchemin. Au nom du conseil, il me fait plaisir de remettre un petit vitrail à l’emblème municipal à M.René Coupal, en guise de remerciement pour l’implication soutenue auprès de la communauté de Saint-Denis-de-Brompton.»

Leucan

Cette fois, c’est à un groupe de personnes que le maire et les conseillers ont voulu rendre hommage à des membres du Service d’incendie. «Depuis les dix dernières années, ils se sont impliqués avec enthousiasme pour la cause des enfants atteints de cancer, et ce, dans le cadre du Défi Têtes rasées de Leucan. Cette année seulement, c’est près de 30000$ qui ont été amassés. Au-delà, de cette implication pour la cause, je tiens à souligner le dévouement, le professionnalisme et la fierté dont ces hommes et ces femmes font preuve quotidiennement dans l’exécution de leur travail», d’apprécier Jean-Luc Beauchemin.

Également rasée il y a quelques semaines avec quelques conseillers, la maire a remis l’emblème saint-denisien au Service de sécurité incendie en guise de félicitations pour l’implication soutenue de ses membres à la cause de Leucan