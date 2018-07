Financement pour des études du réseau gazier à Richmond

Richmond – Le gouvernement du Québec accorde un financement de 150000$ à Énergir pour la réalisation des études préparatoires en vue de prolonger le réseau gazier jusqu’à la ville de Richmond, à partir de la conduite qui relie Windsor à Asbestos.

Ce projet de réseau de gaz naturel est très attendu par la Ville de «Le gaz naturel est une énergie de transition profitable pour le Québec, laquelle contribue à la diminution des gaz à effet de serre. Au cours des prochaines années, cette énergie jouera un rôle de plus en plus important dans le soutien au développement économique et dans la compétitivité des entreprises québécoises sur la scène internationale», considère le maire de Richmond, Bertrand Ménard.

Richmond qui compte sur celui-ci pour favoriser le développement économique de la région. Les travaux auront pour objectifs de confirmer le design du réseau, de valider l’emplacement de la conduite sur le tracé, de procéder à des tests de sol et à des relevés environnementaux ainsi que d’exécuter des travaux d’arpentage.

«En tant que députée de terrain, je suis à même de constater que le gouvernement du Québec est à l’écoute des besoins des entrepreneurs de la région. Connaissant la volonté de la Ville de Richmond de se doter d’un réseau de gaz naturel, il m’importait de saisir l’opportunité d’effectuer l’étude de faisabilité du prolongement du réseau. La réalisation de cette étude constituera un outil essentiel pour connaître le potentiel de ce secteur que je représente», de mentionner la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, qui s’est adressé au nom de Pierre Moreau, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi que ministre responsable du Plan Nord.

Dans le cadre de la Politique énergétique2030, Québec souhaite favoriser l’accès au gaz naturel pour le plus grand nombre de régions possible sur le territoire. L’utilisation plus marquée du gaz naturel dans les secteurs industriel et institutionnel, notamment, pourrait contribuer de façon importante à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.