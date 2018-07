Des propos sur les médias sociaux inquiète les autorités de Danville

Danville (GCA) - Dans un communiqué que nous a fait parvenir la direction générale de la municipalité durant les derniers jours. Les élus déplorent l’accroissement des commentaires négatifs à l’égard du conseil de ville et de son personnel administratif, en regard avec les mesures prises par ceux-ci, en lien avec le dossier de l’étang Burbank.

Dans cette missive, les élus et l’administration municipale font mention qu’elles souhaitent ardemment en arriver à trouver la meilleure solution possible et la plus appropriée qui soit, pour remédier aux signes du déséquilibre des eaux de l’étang.

Précisons que l’an dernier, une importante étude a été réalisée par une firme d’experts sur le sujet, et que la ville serait toujours dans l’attente des résultats et conclusions. Toujours selon le communiqué, dès que les causes potentielles seront clairement identifiées à ce sujet, les autorités s’engagent à intervenir pour améliorer la situation dans les plus brefs délais.

Actuellement selon la ville, des pistes de solutions peuvent être déployées, mais il serait trop tôt et inapproprié à ce moment-ci de les mettre en place, sans savoir si elles auront un réel impact concret et durable à long terme sur l’état de l’étang.

De plus dans sa communication, la direction générale et les élus ont réaffirmé suivre de près l’évolution du dossier, et que les solutions qui seront mises de l’avant, seront les solutions vraiment appropriées pour la ou les problématiques formellement identifiées.

Pour les autorités de la municipalité, bien que sur les médias sociaux des gens semblent avoir déjà une théorie sur les causes de la problématique et les solutions adéquates à apporter, le conseil de son côté, préfère permettre aux experts dûment mandatés d’identifier les sources de l’eutrophisation de l’étang, pour mieux cibler les interventions à appliquer et ainsi investir dans des solutions optimales et durables.