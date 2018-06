Saint-Denis : une bonne journée de Saint-Jean

Saint-Denis (RC) – Les festivités de la Saint-Jean dans la MRC du Val-Saint-François, selon qu’il s’agisse du 23 ou du 24 juin, ont permis d’offrir aux familles et festivaliers une large gamme d’activités et de spectacles parmi lesquels s’ajoutaient les incontournables feux de joie et d’artifices. La pluie a cependant modéré les ardeurs à certains moments.

À Saint-Denis-de-Brompton, le spectacle de la Chorale Saint-Denis qui a débuté vers 18h30 a présenté un répertoire joliment dosé devant plusieurs spectateurs. Les membres de la chorale ont eu la chance de terminer leur dernière pièce alors que les premières gouttelettes d’eau annonçaient une soirée mouillée, forçant plusieurs festivaliers à observer les feux d’artifices a bord de la voiture.

La journée du 24 juin, incluant la soirée durant laquelle les jeunes étaient près pour les averses, a été un bon succès pour les familles. «Il faut toujours tenir compte du mauvais temps et on s’arrange pour que les abris sur le terrain permettent de poursuivre les activités», constate le maire Jean-Luc Beauchemin au moment du discours patriotique et de l’hommage au drapeau.

Réaménagement de l’espace

Président du comité des Loisirs de Saint-Denis, François Salvail mentionne que l’édition2018 de la Fête nationale a profité d’un espace mieux aménagé, à la fois en bordure de la rue Alfred-Lessard et du Centre sportif du Stardien. «Le parc récréatif a été installé près de l’aréna et lors d’évènements, les jeunes peuvent profiter des jeux gonflables et comme pour la Saint-Jean, cinq gonflables occupaient l’espace. La portion du terrain améliorée près d’Alfred-Lessard regroupe les kiosques, les cantines, les amusements et la scène mobile prêtée par la MRC du Val-Saint-François lors d’évènements comme les festivités de ce 24 juin», précise M.Salvail.

Messe de la Saint-Jean-Baptiste, jeux gonflables, bricolage, maquilleuse, artisanats, kiosques de bonbons, magicien, spectacle du trio Sandy Grenier en soirée et feu d’artifices et de joie ont assuré la Fête nationale du 24 juin.

L’équipe des loisirs regroupe François Salvail, président; Josiane Taillon, Mylène Roy, Nathalie Côté, Amélie Audet-Moisan, Roxanne Rouleau et Pierrette Fournier.