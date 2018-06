Petits Entrepreneurs deviendront grands

Windsor (RC) – Dix tables, 15 jeunes de 5 et 12 ans, des parents, des amis et des gens issus du commerce et des entreprises étaient regroupés aux abords du stationnement de la piscine municipale de Windsor. Cet espace était réservé à la Grande Journée des Petits Entrepreneurs. Mise sur pied depuis cinq ans, cette journée a pour but d’apprendre aux jeunes l’ABC des entreprises, que ce soit les achats, la comptabilité, les ventes ou le temps de travail.

C’est de trois à deux ans que l’initiative s’est implantée en Estrie et autres régions via la Caisse de dépôt et placement du Québec. L’an dernier, deux jeunes de Windsor avaient décidé d’être en affaires pour un jour. Le samedi 16 juin dernier, 10 kiosques étaient sur place avec beaucoup d’imagination. Crème anti-démangeaison, cartes de souhaits, Petits Ouvriers, bouteilles relaxantes, créations sur bois, biscuits et autres attraits.

Clément Fournier du Club de placement régional était sur place pour parler aux jeunes de services divers, ainsi que la Chambre de commerce régionale de Windsor avec la vice-présidente Kim Leblanc qui a donné quelques notions des affaires. Location Windsor a pour sa part érigé les tentes, Lettrage Windsor a réalisé le panneau de l’évènement et Patrick Labrie du Dépanneur Renaud Voisin a assuré le repas pour tous les participants. Le directeur des Loisirs, de la Culture, du développement communautaire et des communications, David Lacoste, était sur place ainsi que des conseillers municipaux. Danika Saint-Pierre était la responsable de cette journée.

À ce rythme, l’édition 2019 devrait accueillir d’autres Petits Entrepreneurs et visiteurs. Pour cette année, 89 rassemblements se tenaient au Québec, dont celui de Windsor.