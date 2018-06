Installation de jeux d’eau à la piscine municipale

Danville (CD/GCA) - La Ville de Danville a procédé récemment à l’aménagement complet d’une aire de jeux d’eau juste à côté de la piscine municipale du Centre communautaire Mgr Thibault.

Interrogé à ce sujet, le premier citoyen de la Ville de Danville, M. Michel Plourde, nous mentionnait que ces nouveaux équipements récréatifs répondent à une demande exprimée à quelques reprises par la population de l’endroit, et en particulier du côté des jeunes familles. Le tout a été aménagé sur la plateforme multifonctionnelle qui comprend un terrain de volleyball de plage, un parc pour enfants, une patinoire, un skate park, des terrains de soccer, un terrain de basketball, ainsi qu’un terrain de tennis en terre battue.

L’installation des jeux d’eau, ainsi que les récentes rénovations et améliorations qui ont été apportées à la piscine municipale, bonifie une fois de plus, l’offre de service à la population, qui pourra grandement en profiter tout au long de l’été. Les jeux d’eau seront donc ouverts 7/7 à compter de la fin de l’école entre 7h00 et 20h00.

D’ailleurs le maire de Danville, M. Michel Plourde, veut profiter de cette tribune afin d’inviter sa population, pour l’inauguration officielle qui aura lieu le vendredi 29 juin à compter de 17h00, à la piscine municipale. Hot dog, croustilles et boissons gazeuses seront offerts gratuitement à tous, afin de souligner l’évènement.