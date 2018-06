Don des Chevaliers de Colomb au Parc-école de Masson

Danville (GCA) – C’est une contribution de 500$ que vient de remettre le Grand Chevalier Marcel Couture, du Consei 3322 de Danville, afin de permettre l’aménagement du nouveau Parc-école de l’école primaire Masson, dont les travaux devraient être réalisés à compter de juin 2019. D’après le constat et l’analyse des conditions existantes, et de la désuétude de plusieurs des aménagements actuels, émanant d’un rapport du Conseil des sports et loisirs de l’Estrie, qui date de 2017? Fort est de constater qu’il y a présentement plusieurs lacunes importantes qui demande des améliorations évidentes, et certaines mises à niveau d’infrastructures et des équipements en place.

Selon Mme Marianne Couture, directrice de l’école Masson, le projet qui sera réalisé l’été prochain, nécessitera selon les études et l’évaluation réalisée à ce jour, des investissements de près de 100000$. Comme on sait, le Ministère des Loisirs et Sports en assumera une partie, l’autre partie doit provenir de la communauté par divers moyens de financement.

Rappelons que l’école Masson est considérée comme très dynamique par sa communauté. Elle compte 240 élèves répartis dans 13 groupes que fréquentent les jeunes de la maternelle à la sixième année.

À ce jour, plusieurs parents se sont impliqués afin d’améliorer les infrastructures utilisées par les jeunes. Jour après jour depuis le début du projet Parc-école, des parents n’ont pas hésité à consacrer du temps aux collectes de fonds, ou par des dons financiers. Toutes les campagnes de financement sont menées bénévolement. Ainsi une quinzaine de bénévoles réguliers organisent des soirées cinéma une fois par mois, une vente de sapins de Noël, ainsi qu’une vente de chocolat. De plus, plusieurs parents offrent leur expertise au projet: arpentage du terrain, étude de drainage et recherche de financement.