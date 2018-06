Gestion et entretien des barrages publics et municipaux : investissements de 45,7 M $

Saint-Denis – Dans le contexte de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des précipitations due aux changements climatiques, le gouvernement du Québec prévoit des investissements de 45,7M$ dans le but de renforcer la sécurité des barrages publics et municipaux. C’est ce qu’a souligné récemment la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, en compagnie de la députée de Richmond Karine Vallières. Cette conférence de presse a eu lieu à proximité du barrage Bombardier, à Saint-Denis-de-Brompton.

Ces investissements visent à maintenir le bon fonctionnement des barrages publics et à soutenir financièrement les municipalités pour qu’elles puissent respecter les obligations que leur imposent la Loi sur la sécurité des barrages et le Règlement sur la sécurité des barrages. De ces sommes additionnelles, 32M$ seront consacrés à l’entretien préventif et correctif des barrages publics; 13,7M$ serviront au soutien financier des municipalités qui sont propriétaires d’un barrage à forte contenance.