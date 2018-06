Une levée de fonds qui pourra contribuer à rassembler les gens

Danville (GCA) – C’est le vendredi 18 mai que le Comité du secteur Boudreau a réalisé sa première activité afin d’amasser des fonds dans le but de créer de l’animation dans le quartier à différentes occasions durant l’année.

La vingtaine de bénévoles qui ont ainsi mis la main à la pâte durant le souper au spaghetti, ont donc pu récolter un montant de près de 500$, grâce aux Chevaliers du Conseil3322 de Danville, qui ont organisé et coordonné le souper pour le Comité du secteur Boudreau, ainsi que les animateurs et des jeunes de la Maison des Jeunes au Point14-18 de Danville, qui ont vaqué à différentes tâches tout au long du souper en question.

Précisons que le Comité du secteur Boudreau s’est donné comme mandat précis de créer des temps de rassemblement à différentes occasions, pour le mieux-être des gens du milieu. De plus, les bénévoles du comité espèrent grandement pouvoir briser l’isolement que vivent présentement certaines familles et citoyens de ce quartier. Le Comité Boudreau veut se faire proche, à l’écoute et active au cœur des gens du milieu.