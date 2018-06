De l’Or pour la Résidence Wales et le CHSLD Wales

Cleveland – En date du 17 mai, la Résidence Wales et son CHSLD ont été informés qu’ils recevraient la désignation Or de Planetree Internationale qui représente le plus haut niveau de réussite en matière de soins centrés sur la personne.

Planetree utilise son Programme international de désignation centrée sur la personne pour reconnaitre officiellement l’excellence des soins centrés sur la personne dans divers types d’établissements de santé. Il existe trois niveaux de reconnaissance: le Bronze, l’Argent et l’Or. Chaque niveau représente un échelon supplémentaire de réussite dans les soins centrés sur la personne. Il y a un total de 139 sites certifiés par Planetree dans le monde: 80 désignations Or, 8 Argent et 51 Bronze. La Résidence Wales est ainsi l’un des établissements de santé désignés Or dans le monde et l’un des six au Canada. Le CHSLD Wales est le seul établissement de soins de longue durée désigné Or au Québec.

La Wales a entamé son voyage Planetree en 2016 en découvrant que la Résidence Wales et le CHSLD Wales étaient déjà en ligne avec beaucoup de ses valeurs. «Planetree est une organisation à but non lucratif qui collabore avec des établissements de santé à travers le monde et le continuum de soins, dans la poursuite de soins centrés sur la personne. Les composantes de Planetree sont de valoriser les interactions humaines, stimuler par l’alimentation, cheminer par les arts, inclure les proches, humaniser l’environnement physique, communiquer par le toucher, s’ouvrir aux thérapies complémentaires, s’associer à la communauté, partager l’information et soutenir la quête de sens. La Résidence Wales continuera à travailler fort pour se conformer à toutes ces composantes», précise la directrice générale, Brendalee Piironen.

Mme Piironen et quelques employés se rendront à Boston en octobre pour participer à la célébration du 40e anniversaire de Planetree.