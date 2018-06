Nomination du nouveau directeur des incendies de St-Camille

St-Camille (GCA) – Les élus de l’endroit viennent d’entériner lors de la dernière rencontre du conseil, la nomination du nouveau Chef aux incendies de la municipalité. Il s’agit de M.Toni Marcotte, qui occupait depuis quelques années, le poste d’adjoint au directeur, avant la démission du Directeur Beaudoin.

M. Marcotte, possède une excellente feuille de route au niveau incendie, autant à St-Camille où il était adjoint, qu’à Ham-Nord à la Régie des Trois-Monts, où il occupe entre autres le poste de Directeur adjoint à la formation depuis plusieurs années. Celui-ci est également dûment qualifié comme Officier1, en plus d’être TPI (Technicien en Prévention des Incendies), et de posséder d’autres qualifications importantes du domaine des incendies.

Pour le maire de St-Camille, M.Philippe Pagé, c’est une grande fierté pour lui et son conseil des élus, que de pouvoir compter sur une telle ressource humaine hautement qualifié, afin d’assurer le leadership et la responsabilité du département. À l’emploi de la municipalité depuis 2013, année où il a été promu directeur adjoint du service, M.Pagé nous confiait que M.Marcotte a déjà plein d’idées afin d’amener la brigade des pompiers encore plus loin.

En terminant, rappelons également que ce département s’apprête à recevoir dans les prochains jours, sa toute nouvelle pompe-citerne, fabriquée par Maxi-Métal de St-Georges-de-Beauce, pour un montant de 350,000$.