Vif succès du 4e brunch annuel de Défi handicap des Sources

St-Georges-de-Windsor (GCA) – C’est une organisation bénévole comblée qui a reçu les quelque 160 convives qui ont participé à ce rendez-vous annuel, qui a lieu à un endroit différent dans la MRC des Sources, chaque année. Cette année les Chevaliers de Colomb du Conseil9894 de St-Georges, ont relevé le défi en organisant et coordonnant cette collecte de fonds pour Défi handicap des Sources.

Le Grand Chevalier Michel Bellemare, était très fier au nom des siens, de pouvoir faire quelque chose de concret pour cet organisme voué à offrir le répit aux familles et aux proches. En plus de voir à l’intégration, le bien-être, et le développement de l’autonomie auprès des personnes ayant un handicap physique, intellectuel, ou du trouble du spectre de l’autisme.

Plusieurs commanditaires ont également offert des prix de présence pour les tirages durant le brunch. Et quelque 20 bénévoles ont donné du temps pour le service durant le repas, afin de faire de cette collecte de fonds, une réussite majeure. Selon la coordonnatrice de l’évènement pour Défi handicap, Mme Hélène Ménard, le brunch a été exceptionnelle cette année, grâce à l’implication hors de l’ordinaire du Conseil9894, des Chevaliers de St-Georges-de-Windsor. Ainsi un montant de 2500$ a été remis à l’organisation Défi handicap des Sources, au terme du déjeuner-diner.