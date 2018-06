Une Frékence bénéfice pour l’équipe des Nutri-Actifs

Richmond (RC) – Pour une deuxième année consécutive, le groupe Frékence sera en spectacle le samedi 19 mai, dès 20h, au Centre d’art de Richmond afin d’encourager l’équipe des Nutri-Actifs qui s’active auprès de la cafétéria de l’école primaire du Plein-Cœur à Richmond et celle de la Chanterelle à Valcourt. Le groupe phare sera ainsi de retour afin d’appuyer l’organisme à but non lucratif qui a été fondé par Yvon Pearson en 1985 afin que les élèves des deux écoles puissent avoir un bon repas à l’heure du midi.

Au fils des ans, les Nutri-Actifs poursuivent leur mission auprès des jeunes pour qu’ils puissent bien manger à coût raisonnable. Plusieurs bénévoles et parents sont d’ailleurs encore en poste parmi celles et ceux qui participent à l’OBNL. C’est le cas du directeur général des Nutri-Actifs, Mario Champagne, qui est cuisinier à la Chanterelle.

«Beaucoup de gens dans chacune des deux communautés et aussi ailleurs nous encouragent depuis toutes ces années, mais la montée des prix dans le domaine de l’alimentation n’arrête pas de grimper depuis quelques années. Les consommateurs sont d’ailleurs les premiers à le constater, peu importe les bannières des grandes surfaces. C’est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir compter de nouveau sur le groupe Frékence et du Centre d’art», d’apprécier M.Champagne.

Si les spectateurs seront sur place pour encourager les Nutri-Actifs, la plupart d’entres eux auront l’occasion de revoir le groupe Frékence qui sera cette fois réuni avec ses cinq musiciens d’origine qui, l’an passé, avait opté pour une Longueur d’onde en l’absence du batteur Mario Lacroix qui n’a pu être présent à la salle Quinn du Centre d’art. Quant aux Nutri-Actifs, l’organisme peut compter sur tout près de vingt-cinq bénévoles, quatre salariés et un conseil d’administration à but non lucratif sous la présidence de Germain Bissaillon.

Billets

Le coût pour l’évènement du 19 mai est de 23$ au profit des Nutri-Actifs. En 2017, 2 400$ ont été remis aux écoles de Richmond et Valcourt. Le Centre d’art sera accessible à partir de 19h afin de socialiser et le spectacle débutera à 20h.

Les billets sont disponibles à lepointdevente.com/billets/frekence, ou par téléphone au 819 826-2488.