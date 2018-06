Reconnaissance de la ville de Danville envers le brigadier scolaire

Danville (GCA) – Un bel hommage a été rendu lundi dernier à l’endroit du brigadier scolaire Jean-Pierre Jacques, par les élus de l’endroit, lors de la séance du conseil. Durant l’année scolaire, on le retrouve à l’intersection des rues Daniel-Johnson et Collège, et ce depuis 20 ans cette année.

Toujours accueillant, jovial et souriant auprès des jeunes de l’École Masson, M.Jacques, s’occupe de faire traverser l’intersection assez achalandée, aux petits et grands de l’établissement d’enseignement.

Celui-ci a toujours su faire preuve d’une grande complicité et rigueur dans son travail auprès des jeunes, avec lesquels il sait développer une approche remarquable au fil du temps.