Fête des Mères et soirée reconnaissance des Filles d’Isabelle d’Asbestos

Asbestos (PP/GCA) – Quelque 140 convives ont pris part à ce grand banquet. On pouvait remarquer la présence de familles de certains jubilaires, ainsi que plusieurs amis(es), des Chevaliers de Colomb du 3e et du 4e degré, ainsi qu’un invité surprise, en la personne de M.Yvon Vallières qui fut député de la circonscription provinciale de Richmond, durant 34 ans.

Les Filles d’Isabelle ont profité du moment, afin de rendre un vibrant hommage aux différentes jubilaires présentes. Soit pour 25 ans de dignes et loyaux services distingués: Mesdames Francyne Audet et Thérèse Leroux, pour 40 ans: Mesdames Raymonde Boucher, Céline Fréchette, Judith Fréchette, Pauline Landry et Bibiane Perreault, pour 50 ans d’appartenance au mouvement: Mesdames Françoise Béliveau, Simonne Boisvert, Carmelle Côté, Lisette Couture, Rita Desrochers, Claire Dionne, Rita Fortin et Pauline Miquelon, pour 60 ans de collaboration exceptionnelle et engagement: MmeRolande Désy, et pour ses 70 ans d’implication au rayonnement et à la vie du cercle d’Asbestos: MmeThérèse Martineau.

Cette soirée était également l’occasion de pouvoir souligner l’apport important des Filles d’Isabelle dans leur milieu. Plusieurs œuvres sont soutenues par le mouvement qui a été fondé en 1940 à Asbestos. On peut ainsi penser aux paniers de Noel, la campagne du Pain partagé, des collectes de sang de la Croix Rouge, la Tournée des résidences de personnes âgées pour Noël.

Sous la devise Unité, Amitié, Charité, ce sont des milliers d’heures de bénévolat qui sont faites chaque année par les 180 membres des Filles d’Isabelle d’Asbestos.