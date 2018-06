Les Chevaliers de Colomb de Wotton font un brunch pour les Jubilaires

Wotton (GCA) – Désirant honorer de façon toute spéciale les frères Chevaliers ayant 30, 40 et 50 ans d’appartenance au mouvement, c’est à l’occasion d’un diner brunch, que l’exécutif du Conseil 9357, a tenu à célébrer ses Jubilaires. Membres, parents et amis furent présents en grand nombre, afin d’honorer des membres Chevaliers qui vont s’impliquer bénévolement à différentes occasions tout au long de l’année, et ce depuis de nombreuses années.

Comme à chacune de ses occasions, on en profite pour remercier chacun des Jubilaires, pour l’implication personnelle, le dévouement et le travail qu’il a accompli auprès du Conseil9357, depuis toutes ses années au service de l’œuvre dans le milieu.

Pour 2018, les récipiendaires étaient: Messieurs Claude Bergeron (Johanne), et Jean-Marc Blanchet (Pierrette), pour 40 ans comme membre.

Honoraire: Messieurs Yvon Labonté et Normand Beaulieu (absent lors de cette petite fête).

Honoraire à vie: Messieurs Serge Comtois (Andrée), Denis Dauphin (Olivette), Jean-Noël Fredette (Micheline), et Gaétan Vaillancourt.

50 ans comme Chevaliers de Colomb: M.Jean-Claude Poirier (Thérèse).