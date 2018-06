Lancement du projet Synergie Estrie à Asbestos

Asbestos (MDS/GCA) – La MRC des Sources et Sherbrooke Innopole ont procédé au lancement officiel du projetSynergie Estrie qui vise à regrouper les entreprises industrielles, afin d’accroître la productivité, l’innovation et l’optimisation des ressources. La concrétisation de ce concept représente des investissements de l’ordre de 668,955$.

Concrètement, cette démarche vise à favoriser le croisement innovant des entreprises des deux régions, par des échanges de sous-produits provenant de leurs activités industrielles comme des matières résiduelles, de l’eau, de l’énergie et des ressources tant matérielles qu’immatérielles appelées des synergies. Au cours d’une entente de trois ans, deux coordonnateurs se partageront la tâche d’animer et de faciliter les échanges entre les entreprises.

Par ce projet, nous souhaitons faire de l’Estrie un modèle. « Synergie Estrie, corresponds à la vision que nous avons pour la diversification économique de la MRC. En somme, il s’agit d’un partenariat qui amènera un rayonnement pour l’Estrie», de souligner M.Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos.

De son côté MmeJosée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopole, a rappelé l’importance de la collaboration afin d’accroitre l’attractivité régionale. «Nous saisissons d’ailleurs l’opportunité pour inviter l’ensemble des autres MRC à travers l’Estrie pour se joindre au projet. C’est en travaillant ensemble qu’on devient plus fort et plus compétitif globalement.»

Rappelons que la réalisation de ce projet a été rendue possible à la suite d’un appui financier de 450000$ provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions, et de nombreux partenaires, dont la MRC des Sources, Sherbrooke Innopole, la Ville de Sherbrooke, la SADC des Sources, l’Université de Sherbrooke et le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.Synergie Estrie adhère à la communauté qui regroupe actuellement 17 symbioses industrielles semblables à travers le Québec.