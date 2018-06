Une course à relais pour la Fondation du cancer et les activités de l’école régionale

Richmond (RC) – L’École secondaire régionale de Richmond (Richmond Regional High School/RRHR) organise une course à relais au profit de l’école et de la Fondation québécoise du cancer. Des équipes composées de quatre étudiants courront en relais pour une période de quatre heures. L’activité aura lieu au parc Gouin à Richmond le 9 mai prochain, de 13h à 17h. La course sera d’une distance de 2,5 kilomètres et comprendra six obstacles.

La RRHR aimerait également promouvoir l’importance de la persévérance et de l’activité physique. La population est invitée à encourager les étudiants qui devront créer un nom d’équipe, un costume confortable et surtout l’esprit d’équipe lors de cette course. À cette journée s’ajouteront des collations pour les coureurs, un premier répondant sera sur place et des prix seront remis pour l’esprit d’équipe et les costumes les plus innovants.

L’argent recueilli par chaque étudiant sera réparti entre la Richmond Regional High School et la Fondation québécoise du cancer via le programme Félix. Cette collecte de fonds aidera la fondation à poursuivre sa mission de fournir des services aux citoyens de l’Estrie afin qu’ils puissent mieux faire face au diagnostic et au traitement du cancer. Puisque la Fondation du cancer du Québec remettra des reçus, il faut remplir la feuille de parrainage de façon lisible. Tous les dons doivent être reçus au plus tard le 4 mai prochain. Tout parent qui serait prêt à aider le jour de la course est prié de donner son nom à Lori Cloutier ou à Laurie Hannan.

La direction de l’école secondaire, les parents et les communautés des régions de l’Estrie encouragent les étudiants et à soutenir le programme Félix.

Le comité du relais regroupe Marie-Claude Borja, Lori Cloutier, Alex Corriveau-Gagnon et Laurie Hannan.