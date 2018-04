Wotton vient de perdre l’un de ses grands ambassadeurs

Wotton (GCA) – C’est en début de semaine dernière que la communauté tout entière de Wotton a perdu l’un de ses illustres citoyens et excellents représentants du milieu. Affectueusement appelé «Ti-Maurice», M.Maurice Landry 74 ans, n’a jamais laissé personne indifférent sur son passage, principalement en raison de cette chaleureuse jovialité et de son éternel sourire qu’il a su prodiguer à profusion autour de lui.

Homme de peu de mots, qui ne voulait jamais déranger son prochain, son départ s’est fait à l’image de l’homme grandeur nature. Il a quitté cette terre dans son sommeil paisiblement. La plupart d’entre vous, vous l’avez surement déjà croisé quelque part sur la route à vélo, habillé avec un dossard de sécurité fluorescent, entre Wotton, St-Georges, Asbestos, Danville, Victoriaville et d’autres destinations dans la région.

Car il en a fait du millage avec son vélo électrique à pédales «Ti-Maurice». Léo Morin des Chevaliers de Colomb l’a bien connu, et il a souvent amené son ami Ti-Maurice pour prendre «une ride d’auto». Il était toujours surpris du nombre de personnes qui prenait le temps pour venir le saluer et jaser avec lui. M.Morin a mentionné que pour l’année2017 seulement, Ti-Maurice avait fait 11000 kilomètres avec son vélo électrique à pédales. Quand un nouveau citoyen arrivait à Wotton, il était la plupart du temps la première personne à se rendre auprès des nouveaux arrivants pour les accueillir et leur souhaiter la bienvenue.