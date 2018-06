Nouvelle Unité d’urgence pour la Caserne 17 des pompiers de Wotton

Wotton (GCA) – Ce n’était vraiment comme on dit; «un gros luxe», que de remplacer le vieux Dodge1979, qui ne démarrait pas toujours avec les plus jeunes du département. Il faut dire que le Dodge en question avait été acheté usagé quelque part dans les années90, du Service des incendies de Windsor qui voulait s’en départir à ce moment. Maintenant le nouveau véhicule que l’on peut apercevoir sur la photo, va maintenant permettre de ranger beaucoup plus adéquatement le matériel nécessaire au bon endroit dans l’unité.

Il vient tout juste d’arriver il y a à peine un mois, c’est un FordE450, de l’année2018, avec un moteurV10 à essence. On retrouve maintenant à l’intérieur, des casiers spacieux debout, pour 16 habits de combat, et de nombreux compartiments à l’extérieur du nouveau véhicule, afin de ranger l’équipement nécessaire pour les incendies, et les Mesures d’urgence qui pourraient survenir sur le vaste territoire de Wotton. La nouvelle acquisition est une réalisation de Maxi-Métal de St-Georges-de-Beauce.