Exposition canine à Windsor : une quatrième édition les 14 et 15 avril

Windsor (RC) – Le Club Canin de l’Estrie présentera son exposition canine les 14 et 15 avril à l’aréna J.A.-Lemay de Windsor. Pour l’édition2018, les organisateurs comptent sur la présence d’environ 400 chiens représentant plus de 100 races pures. Les compétiteurs proviennent du Québec et aussi de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et le nord-est des États-Unis.

Les visiteurs pourront circuler librement à travers les exposants et admirer les chiens en compétition. Il sera même possible de discuter directement avec les éleveurs sur les qualités et attributs de chaque race.

L’exposition débutera à 8h par l’épreuve de conformation où les chiens sont évalués à l’arrêt et en mouvement, conformément au standard de leur race. Le gagnant de chaque race passe ensuite à la compétition de son groupe (berger, chien de chasse, etc.). À la fin de la compétition, les vainqueurs de chaque groupe respectif tenteront d’obtenir le titre de Meilleur de l’exposition.

«De plus, à partir de 10h30 débutera le concours d’obéissance conçu pour démontrer que le chien est un bon animal de compagnie. Les exercices de base à réaliser comprennent la marche, l’assis, le debout, le reste et le rappel. À un niveau supérieur, les chiens doivent sauter, rapporter, obéir à des signaux et rapporter seulement des articles imprégnés par l’odeur de leur maître», précise Jessica Tétrault, responsable de l’exposition canine.

Le club estrien est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir la qualité de l’élevage des chiens de race pure. «Nous offrons aussi différents cours de base et avancé afin de promouvoir chez les jeunes, les familles et les individus l’éducation de leur chien. Cette exposition est sanctionnée et approuvée conformément aux règles et codes de déontologie du Club Canin canadien», mentionne le président Peter Beattie.

Pour obtenir plus d’information, contactez M.Beattie au 819 845-7452, ou MmeTétrault au 819 349-7589. Le coût est de 7$ par personne pour chacun des jours.