Connaissez-vous vraiment Trans-Appel ?

Windsor – Tout le monde sait que Trans-Appel offre du transport adapté, mais saviez-vous qu’il offre aussi du transport collectif, c’est-à-dire des transports pour toute la population de la MRC?

Vous avez surement remarqué nos affiches d’arrêt-bus, nous en avons un total de plus de 140 installés dans toutes les municipalités de la MRC. Les arrêts-bus sont utilisés par notre clientèle en transport collectif. Ainsi, quand vous réserverez votre place à bord, nous établirons l’arrêt-bus le plus près de chez vous. Pour notre clientèle adaptée, le service demeure inchangé, soit de porte-à-porte.

Pour vos déplacements dans l’une ou l’autre des municipalités du Val Saint-François ou vers Sherbrooke, contactez-nous pour connaître nos différents circuits tels que les circuits achat local, le circuit Valcourt-Windsor-Richmond, le circuit crépuscule et les circuits vers Sherbrooke à heures fixes. Les véhicules de Trans-Appel sont sur la route du lundi au vendredi.

Pour vous prévaloir du service pour une première fois, il y a deux étapes faciles à faire: vous inscrire gratuitement chez Trans-Appel et réserver votre place au plus tard la veille du déplacement, avant 14h30. Par la suite, vous n’aurez qu’à réserver votre place. Pour toute information, inscription ou réservation, contactez Trans-Appel par téléphone au numéro 819 845-2777 ou sans frais1-800 716-2777 pour la région de Valcourt. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Au plaisir de vous voir à bord!