Une bonne récolte pour le Pain partagé à Richmond et région

Richmond (RC) – La Campagne du pain partagé2018 s’est bien déroulée dans la région de Richmond durant l’avant-midi du Vendredi saint. Au total, 53 caisses contenant chacune 16 pains ont été preneur au sein de la région de Richmond regroupant les cantons de Cleveland et Melbourne, Ulverton et sept caisses qui ont été remises à Durham-Sud.

«La population a bien répondu et chaque année Caritas Estrie permet entre autres d’offrir de l’aide alimentaire grâce aux pains partagés. C’est ainsi qu’on a pu donner 1 000$ pour les petits déjeuners à l’école, et aussi 1 000$ de dépannage pour que des jeunes puissent être au chaud avec des bottes et des foulards. Pour ces deux items, le commerce Chaussures Lucien Benoit à Canton de Melbourne nous fait des prix très bas», mentionne le Grand Chevalier, Julien Nault.

L’appui de la population pour la Campagne du pain partagé du 30 mars a été une bonne réussite. M.Nault tient à remercier la trentaine de bénévoles qui ont cogné aux domiciles de la région de Richmond.