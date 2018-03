Une activité d’autofinancement fort achalandée à St-Camille

St-Camille (GCA) – Comme c’est l’habitude et la tradition à St-Camille, lorsqu’il est question de solidarité pour le mieux-être du milieu, la réponse ne s’est pas fait attendre dimanche dernier lors du diner spaghetti, pour aider au financement des travaux afin d’aménager et renouveler le tout nouveau Parc-école de la communauté.

Rappelons que la mise en chantier du projet débutera sous peu lorsque la température le permettra, pour se poursuivre durant une partie de la saison estivale 2018, le projet en question, implique un partenariat entre le gouvernement du Québec pour 1/3 des coûts, la Commission scolaire également pour 1/3 du montant, ainsi que la communauté via la municipalité pour 1/3 du coût total. Donc pour un montant d’environ 75 000$, on espère pouvoir réaliser un nouveau concept de Parc-école qui sera revisité, amélioré et à la fois bonifié en correspondant davantage aux besoins identifiés par le milieu, ainsi qu’à la réalité actuelle des jeunes.