Le directeur des incendies de Tingwick veut quitter

Tingwick (GCA) – Le Chef aux incendies de Tingwick a demandé à être remplacé faute de disponibilité. M.Marc Ouellet qui occupe la direction du service, depuis de nombreuses années, veut maintenant quitter ses fonctions, parce qu’il est de plus en plus difficile pour lui, d’arriver à concilier à la fois son travail, sa famille et son engagement qui devient de plus en plus exigeant à la tête de la brigade des incendies.

M.Ouellet est respecté et fort apprécié de son personnel et des citoyens de Tingwick, qui a une population de quelque 1,425 personnes, pour un territoire couvrant une superficie de 170 kilomètres carrés.

Selon nos sources, la relève pour combler la fonction de directeur responsable du service proviendrait de l’intérieur même du département, qui compte près de vingt pompiers et officiers. Ce n’est pas avant quelque temps encore, que M.Ouellet quitterait ses fonctions, mais bien au moment où son successeur sera en mesure d’assumer la relève au grand complet.