Un deuxième carnaval au Domaine Boudreau sous le signe du soleil

Danville (GCA) – Organisé, préparé, réalisé et fêté par les citoyens du quartier, et la belle visite de partout qui sera au rendez-vous pour cette occasion spéciale. Les gens de ce secteur entendent bien s’amuser fermement le samedi 3 mars prochain, avec comme thématique de fond : « Le Carnaval Boudreau Sucré ». Rappelons que plus de 150 personnes habitent le domaine, majoritairement des familles.

Grâce à de généreux commanditaires et donateurs, le quartier pourra festoyer ensemble totalement gratuitement, sous un air d’été avec des activités familiales à l’extérieures.

Au programme la visite de mascottes, de l’animation, des jeux, de la tire sur la neige, et même une grande chasse au trésor dans le domaine.

La population de la MRC des Sources est donc cordialement invitée, le samedi 3 mars prochain entre 11 h 30 et 16 h, au Parc Grenier, qui est situé sur la rue des Quatre Vents.