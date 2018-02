Un prix FondationDesjardins pour des jeunes de notre communautaire

Windsor – Au nom de la Fondation Desjardins, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François a remis 2 000$ aux jeunes de l’école Saint-Philippe de Windsor pour réaliser leur projet, les jeux du cœur, dont la responsable est MmeCatherine Langlois.

Le projet de l’école Saint-Philippe de Windsor, qui a reçu un des Prix #FondationDesjardins, vise à organiser des rencontres intergénérationnelles avec les personnes âgées d’une résidence de la ville de Windsor. Lors de ces rencontres, les trois groupes de 6e année proposeront des jeux de société actuels et d’antan aux résidents. Ceux-ci pourront passer un moment agréable en compagnie d’enfants à qui ils pourront transmettre leurs traditions.

C’est donc lors de la première d’une série d’activités intergénérationnelles, le 13 février, qui se tenait aux Résidences Château du Bel Âge de Windsor que MmeManon Bissonnette, conseillère en communication et vie associative de la Caisse Desjardins du Val-St-François, a procédé à la remise du chèque de 2 000$ de la Fondation Desjardins à MmeMélanie Pinard et son groupe d’élèves de l’école St-Philippe.

Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire. La 2e édition des Prix #FondationDesjardins a connu un grand succès! Ce sont 1100 candidatures issues de toutes les régions, au Québec et en Ontario, qui ont été soumises à la Fondation Desjardins. Les projets devaient contribuer à l’estime de soi, à la motivation et à l’engagement des jeunes.

«Nous avons reçu des centaines de candidatures inspirantes pour des projets innovants, rédigés par des personnes profondément engagées pour la réussite de leurs jeunes. Dans un monde idéal, tous les projets auraient gagné!», confie Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins. Les 199 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins.