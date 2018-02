Un autre carnaval réussi pour les gens de Stoke et des régions

Stoke (RC) – Le pivot du Carnaval annuel a de nouveau débuté le vendredi 16 février avec 16 équipes de ballon-balai et 4 réservées aux familles qui se sont succédé jusqu’à la journée de dimanche. Comme chaque année, la patinoire située à l’arrière du centre communautaire était le point central des activités.

Glissades, patinage libre, bar de glace et de guimauves, bingo familial, tours de carriole, jeux gonflables, parcours Wixx, sculptures sur neige, tires sur neige et autres activités ont réuni les familles durant ses trois journées. En soirée, le chansonnier Carbo était sur place et les festivaliers ont appréciés les feux d’artifice.

«La température a été parfaite durant toute la fin de semaine et l’affluence a été très bonne», mentionne Anny Jasmin, coordonnatrice aux loisirs de Stoke. Elle a pu compter sur l’apport du maire, des conseillers municipaux et des bénévoles.

Au terme de ces trois jours réussis, la Municipalité procédera cette année à remplacer la plateforme de la patinoire qui est utilisée depuis plusieurs années. En fait, c’est toute la structure qui sera remise à neuf. Les élus verront aussi à embellir l’agencement, principalement avec l’utilisation de bois de qualité. Ainsi, les joueurs de ballon-balai pourront bénéficier d’une nouvelle patinoire qui permettra d’assurer le carnaval de 2019.