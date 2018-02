Des terminaux véhiculaires pour les pompiers de Danville

Danville (GCA) – En service depuis 1 mois, 3 des 4 camions du département sont présentement équipés de cette nouvelle technologie semblable si on veut, à une tablette. Dans la MRC des Sources, avec Danville, il y a le SSI d’Asbestos, qui fonctionne également avec cet outil de pointe, qui vient permettre à ses 2 départements, de bonifier et améliorer de beaucoup, l’information disponible et essentielle pour accomplir de façon optimale, la mission opérationnelle sur le terrain.

De plus, cela fait en sorte qu’il y a moins d’achalandage et de communications via les ondes radio, puisque les principaux statuts de déploiement se retrouvent sur l’écran tactile du terminal véhiculaire.

À partir de cette tablette mobile munie d’un support fixe dans chaque véhicule, on peut retrouver à l’écran la carte d’appel et les coordonnés ainsi que toutes les informations qui ont été données par l’appelant, le trajet le plus rapide pour se rendre sur place (très pratique lors d’une demande d’entraide avec d’autres municipalités), avec un géo positionnement d’une précision de plus ou moins 3 mètres de l’endroit.

Ajouté à cela, l’officier PC peut faire consigner des notes importantes dans la carte d’appel, on peut y retrouver la localisation des bornes-fontaines sur le territoire, ainsi que les points d’eau, et bornes sèches en campagne pour le ravitaillement, en plus de pouvoir avoir le niveau de risque, le plan d’urgence et autres infos d’importances directement à l’écran. On peut également voir si l’entraide a été rejointe, et qui de ceux-ci sont en route.

Chaque appareil coûte près de 5000$ et il est relié de façon satellitaire avec la Centrale CAUCA de St-Georges de Beauce, qui fait la répartition pour le SSI de Danville. Rappelons que la plupart des services d’urgence du Québec utilisent présentement une technologie similaire, dans le but de toujours améliorer l’offre de services aux différentes populations.