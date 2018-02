Un 25e Carnaval à saveur familiale à Wotton

Wotton (GCA) – En dépit d’un soleil radieux, mais un froid tenace, les gens de la région ont pu réellement profiter d’une très belle programmation assortie de plusieurs nouveautés pour cette 25e présentation. Quelques centaines de personnes ont donc foulé le Centre multifonctionnel de l’endroit, tout au long du dernier week-end. MmeKarine Grenier qui en est à sa 7e année comme présidente de l’événement nous mentionnait que l’ultime but poursuivi par son comité est de réunir les gens de l’endroit qui aime vivre à Wotton.

MmeGrenier nous a également mentionné, que chaque année cette fête de l’hiver, revient au plus grand bonheur des gens de l’endroit, car on attend ce moment de célébration de l’hiver. De plus, celle-ci nous confiait qu’elle aime particulièrement organiser des activités qui vont réunir toutes les générations, petits et grands.

Afin de s’assurer de la réussite à coup sûr de l’activité, la plupart des organismes de la communauté sont mis à contribution. Ainsi chacun est demandé pour organiser et être responsable d’une partie des activités durant le week-end. Notons qu’une dizaine de bénévoles siège sur le comité d’organisation de cette grande fête, à partir de novembre à chaque année.

Cette année la Maison des jeunes a embarqué afin d’offrir du cinéma, en plus d’organiser et animer différentes activités pour les 5 à 17 ans. Il y a eu le fameux tournoi de hockey bottine tout au long du carnaval, la traditionnelle marche aux flambeaux dans les sentiers du parc de la municipalité. Sans oublier les nombreuses nouveautés de cette programmation2018, dont le rallye dans la municipalité de Wotton.

Il y a eu du plaisir pour tous, et chacun a pu faire le plein d’énergie afin d’affronter de plain-pied, la dernière partie de l’hiver.