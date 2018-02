Le mouvement Scout d’Asbestos toujours aussi présent chez les jeunes

Asbestos (GCA) – Depuis plus de 70 ans, le Scoutisme assure une présence remarquable auprès de certains jeunes de la MRC des Sources. Considéré comme l’une des unités, sinon le plus vieux groupe du District de l’Érable. La 24e unité Notre-Dame d’Asbestos est toujours bien vivante et très dynamique.

Faut dire également que dans la MRC des Sources, c’est le seul groupe Scout qui existe encore. Car les meutes Louveteaux voisins les plus près, se trouvent à Daveluyville, ou encore à Victoriaville, ou Windsor.

L’équipe d’animation est composée de 6 animateurs pour une meute de 14 Louveteaux de 9 à 11 ans toujours prêts pour une chasse! On ne doit pas oublier également, les deux seules jeunes filles de 13 et 14, qui eux sont des Aventurières pour le niveau d’âge de 12 à 17 ans.

Rappelons que le Scoutisme a pour but avant tout, d’aider le jeune à s’épanouir et progresser, tout en favorisant au maximum le développement de ses habilités, par la prise en charge d’initiatives personnelles au long de son passage chez les Scouts. Le mouvement veut également l’aider à développer un plus grand sens des responsabilités au fil du temps. De plus lors de son passage à l’unité, le jeune apprendra à vivre un contact révélateur et très formateur dans sa relation avec la nature, en lui permettant à l’occasion de sortir de sa zone de confort habituel.

Chaque année les Louveteaux sont initiés à l’apprentissage de multiples techniques aussi formatrices les unes que les autres. Car il faut dire, que tout au long de l’année, il y a des camps entre autres, qui permettront aux jeunes d’expérimenter et de vivre une série d’expériences fortes enrichissantes.

Afin d’inscrire un jeune à la meute d’Asbestos, ou encore, afin dans savoir davantage, on peut se rendre le mardi soir 18h, au Chalet de services situés juste à côté de la piscine sur la rue Noël, ou encore, on peut rejoindre Andréanne Pellerin au 819-828-0117.