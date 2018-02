Une ligue d’impro qui sait rassembler les familles

Danville (GCA) – La Ligue d’improvisation qui chaque année se recrée spécialement à l’occasion du Carnaval des glaces de Danville, n’a pas rompu encore une fois cette année, avec cette tradition bien ancrée et quasi sacrée au carnaval. Ainsi les fidèles amateurs d’impro ont été gâtés, et les joueurs émérites de cette ligue n’ont pas changé leurs habitudes depuis de nombreuses années.

Une fois de plus dimanche dernier, les spectateurs ont pu assister en grand nombre aux diverses joutes opposants tantôt les duchesses du carnaval, ainsi que les anciens qui reviennent hanter la salle Mgr Thibault de leurs présences, à cette génération montante qui démontre sans l’ombre d’un doute, sa vigueur et les aptitudes essentielles afin de déstabiliser les joueurs de l’équipe adverse.

Évidemment, la bonne humeur, le rire et le plaisir étaient au rendez-vous des différentes joutes d’impro, qui ont su rassembler de belles façons les familles de la région, avec les jeunes et les moins jeunes, pour cette occasion bien particulière. Comme chaque année depuis longtemps, les anciens se font un devoir d’être fidèle au poste, afin de pouvoir croiser le fer avec les plus jeunes, et ceux qui veulent risquer l’expérience pour la toute première fois sur la patinoire de l’improvisation.