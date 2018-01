À Asbestos les pompiers se pratiquent sur l'eau

Asbestos (GCA) – Profitant d’une température plutôt clémente pour se lancer à l’eau en cette période de l’année, une partie des membres du personnel du Directeur Alain Chainé du service des incendies d’Asbestos, sont allez faire une « saucette volontaire à l’eau » lors du dernier week-end, à partir des berges des Trois-Lacs secteur Bleue Bird. Après vérification de l’épaisseur du couvert de glace qui recouvrait l’endroit choisi le long du parcours, on a pu constater qu’il y avait encore une bonne épaisseur de glace afin de procéder sécuritairement à la pratique révision de certaines des techniques d’interventions.

Comme à chaque fois pour ce département, que ce soit en hiver, ou durant la saison estivale, on s’exerce afin de revoir et même peaufiner certaines des techniques et manœuvres apprises lors de la formation initiale de cette spécialité du « sauvetage pour personne en détresse » dans le secteur du Bleue Bird dans le secteur des Trois-Lacs.

Une fois de plus, c’est grâce aux combinaisons étanches, que le personnel présent a pu à tour de rôle au large, soit jouer le rôle de la victime, ou celui du sauveteur, comme le démontre une fois de plus, la photo.