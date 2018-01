Concours de sculpture sur neige organisé par les Services récréatifs

Windsor (RC) – Dans le cadre de sa programmation du volet Plaisirs d’hiver, la Ville de Windsor invite les citoyens à participer à un concours de sculpture sur neige en famille ou entre amis.

Lors de cette journée qui aura lieu le 3 février prochain à l’arrière du Centre sportif J-A-Lemay, des amas de neige seront mis à la disposition des groupes inscrits. Entre 13 h et 15 h 30, les participants auront un temps limite de deux heures et trente minutes (2 h 30) pour réaliser une sculpture originale sous le thème Les Joies de l’hiver. Les équipes doivent être minimalement formées d’un adulte et d’un enfant.

En plus du prix qui sera remis à l’équipe gagnante, un prix de participation sera offert. Le but est avant tout de passer un bon moment avec les familles et les amis.

Pour s’inscrire dès maintenant, téléchargez le formulaire sur le site internet de la Ville (villedewindsor.qc.ca), où aux endroits suivants : le bureau des Services récréatifs ou la Bibliothèque Patrick-Dignan. Il suffit de compléter et de retourner le formulaire avant le 31 janvier à Danika St-Pierre, technicienne en loisirs en main propre ou par courriel à servicesrecreatifs@villedewindsor.qc.ca.

D’autres activités seront prévues lors de cette journée afin de profiter des plaisirs de l’hiver. La programmation sera dévoilée durant la prochaine semaine. Prenez note que l’activité sera annulée s’il y a très peu de neige ou du mauvais temps.