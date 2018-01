Projet du Presbytère de Racine : diner bénéfice le 28 janvier

Racine (RC) – Pour une deuxième année consécutive, la Société culturelle et patrimoine de Racine organise une levée de fonds sous la forme d'un dîner spaghetti qui aura lieu le dimanche 28 janvier, à midi, au Centre communautaire de Racine. Ce repas bénéfice a pour but d’encourager la réhabilitation de l’ancien presbytère Saint-Théophile.

Démarrée en 2016, le projet du Presbytère de Racine et une initiative citoyenne qui a pour but la réhabilitation de la bâtisse patrimoniale située au coeur du village. La création du projet regroupe à la fois un lieu de vie sociocommunautaire et une offre locative et commerciale.

« Une partie du projet s’intègre intimement dans le tissu communautaire Racinois et offre à la population et aux organismes des lieux de vie et de pratique de leur mission, observe l’auteur Laurent Frey qui participe au projet. Actuellement s'y développent une bibliothèque et une salle de réunion et de cinéma. L'excellente situation de l’édifice au cœur de la communauté, ainsi que la qualité des espaces, permettent de créer une offre unique et rare à destination de professionnels désireux de pratiquer à Racine. Cette offre tertiaire, rare en région, intéresse déjà des professionnels en santé, art, administration et services », considère M. Frey.

C’est donc une invitation aux gens de Racine et à l’ensemble du Val-Saint-François pour le diner de spaghetti. Un tirage doté de nombreux prix accompagnera l'événement.

Pour information, composez le 450 521 8291. Prenez note que le presbytère et l’église Saint-Théophile font partie des 208 édifices patrimoniaux de la MRC identifiés lors de l’inventaire de 2008 (http://heritageduval.org/).