Le sentier de glace du Parc Dollard d’Asbestos

Asbestos (GCA) – Malgré une température très froide durant la période des Fêtes, la Ville d’Asbestos est très satisfaite de l’expérience qui a été vécue jusqu’à présent, avec l’aménagement d’un « sentier de glace », au Parc Dollard. Rencontré vendredi dernier, le directeur-général Georges-André Gagné nous mentionnait que l’expérience à ce jour, était assez concluante, malgré les grands froids des dernières semaines, et la pluie de vendredi dernier.

Selon M. Gagné, quelques petites modifications, ou bonifications aux installations de ladite chose, seront apportées incessamment, au plus grand plaisir des utilisateurs présents et à venir. Tout au long de la période du temps des Fêtes, la population a donc pu faire le plein d’énergie, tout en profitant d’une installation familiale et convivial à souhait.