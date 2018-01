Crédit voyage de la Fondation du CSSS : un beau geste de Alain Fournier

Canton de Cleveland (RC) – L’annonce du dernier gagnant des six crédits-voyage de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Val–Saint-François pour l’année2017, celui de novembre, a été remis à décembre puisque que le gagnant Alain Fournier, propriétaire de la concession de Toyota Richmond, et Denis Dion, président de la Fondation du CSSS et co-président Location Windsor, étaient tous deux affairés à leurs occupations.

C’est donc vers la fin de décembre dernier que les deux hommes étaient présents chez le concessionnaire du Canton de Cleveland pour la remise du crédit-voyage. Pour M.Fournier qui avait préalablement choisi le montant de 1 500$, il ne restait plus qu’à prendre la photo avec le président de la Fondation. Du même coup, l’occasion était propice pour les deux hommes d’affaires de partager brièvement leurs occupations.

«Déjà au fait des six crédits-voyage et du souper de homards qui a lieu au printemps, M.Fournier s’est enquis des activités de notre organisme, dont celle de la mise sur pied du Centre de répit Théo Vallières durant 2017 pour laquelle il a contribué monétairement. Intéressé par nos efforts, il m’a aussitôt remis le montant du crédit-voyage de 1 500$ afin de le remettre à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux. À moins d’avis contraire, c’est la première fois qu’un gagnant encourage notre Fondation de cette façon», d’apprécier Denis Dion.

Le président de la Fondation a été ému par le geste, surtout en considérant l’année2017 qui a été riche d’actions à l’endroit du Centre de santé et de services sociaux et des dons d’argent au sein des communautés du Val-Saint-François, notamment auprès de l’école secondaire du Tournesol et du volet Santé globale regroupant à la fois des élèves et enseignants. Et puisqu’il s’agit de santé, Denis Dion a été parmi la quinzaine de patients qui ont bénéficié durant 2017 d’une intervention à l’aide du nouveau robot chirurgical da Vinci Xi du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Intéressé par les efforts et le dynamisme de la Fondation, Alain Fournier partage des causes qui lui tiennent à cœur, comme celle de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska depuis de nombreuses années. «J’encourage aussi des initiatives et projets qui touchent à la fois nos communautés et régions. Je constate le travail de Denis et des membres du conseil d’administration et c’est pourquoi je suis heureux de remettre le montant du crédit-voyage à la Fondation.»

C’est donc au terme des six piges mensuelles, de juin à novembre, que la Fondation du CSSS recevait un cadeau qui s’additionnera à la nouvelle année2018.