Dîner protocolaire pour les membres et parents des Cadets de l’Air

Asbestos (GCA) – Profitant de la première semaine de relâche du temps des Fêtes, les responsables de l’Escadron 635 d’Asbestos-Danville ont tenu leur traditionnel «Mess dîner», afin de réunir une bonne partie des jeunes de l’unité, ainsi que leurs parents et amis(es). Le tout s’est déroulé à la salle des Chevaliers de Colomb, du Conseil 3322 à Danville.

Chaque année, ce souper en particulier, est l’occasion choisie pour tracer un premier bilan de parcours d’année à l’unité. De plus, bien que l’étiquette soit de mise pour la circonstance, les cadets du 635 présents sont très heureux de pouvoir se retrouver ensemble, afin de célébrer les belles réussites atteintes depuis le début de l’année.

Près de 50 jeunes, officiers et parents, ont pu ainsi échanger de façon conviviale, tout en fraternisant selon l’étiquette du moment. Quelques jeunes se sont mérité des prix lors de tirages, et le tout s’est terminé par une partie de soirée qui a fait place à la musique et la danse.