Le Comité du Sentier Les Pieds d’Or de Tingwick

Tingwick (AC) – Cette organisation bénévole aimerait inviter la population de la région, à venir célébrer la fin de l’année2017 de belle façon, en participant à sa 8e édition «Porto et Chocolat». L’événement festif se tiendra le mercredi 27 décembre prochain à 19h, au 1266 rue Saint-Joseph. Il est à noter que le tout se déroulera en plein air, dans un sentier illuminé pour l’occasion. Les participants pourront donc se promener dans les bois avant de venir se réchauffer près du feu pour savourer un porto, tout en dégustant de succulents chocolats.

Pour cet événement spécial, les visiteurs pourront découvrir une exposition-concours de bonshommes de Noël, tout en votant pour les participants qui se seront démarqués par leur originalité et leur créativité lors de ce concours. Les gagnants se verront remettre des prix.

Une des organisatrices de cette soirée, MmeAntoinette Crête, tient à rassurer les participants, que la deuxième partie de la soirée sera très convivial, en plus de se poursuivre à l’intérieur de la salle paroissiale Chénier.

Les billets sont au prix de 10$ pour 3 verres de porto et chocolats. Ont peut réserver sans plus tarder, auprès d’Antoinette Crête: 819-359-2443, de Jean-Claude Caron: 819-359-2642, du Salon Chez L’Amie: 819-359-2616, du Salon Yucca (Pace St-Georges, Victoriaville) 819-758-6244 et au Dépanneur de la Place à Tingwick (819-749-2013).

Cette collecte de fonds servira à l’entretien et au développement du «Sentier Les Pieds d’Or», l’endroit pour venir prendre un bol d’air en famille, se reposer, ou encore, pratiquer la raquette durant l’hiver.