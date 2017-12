L’école Masson de Danville s’implique pour les paniers de Noël

Danville (GCA) – Pour une 15e année consécutive, toutes les classes ont une fois de plus très bien collaboré avec une grande assiduité. Une fois de plus la cueillette-partage des bonbons d’Halloween pour cette grande cause, fut un franc succès sur toute la ligne. Selon la directrice de l’institution d’enseignement, MmeMarianne Couture, les jeunes de tous les niveaux sont vraiment contents de pouvoir ainsi contribuer chacun à leur façon, à la confection des «paniers de Noel», des Chevaliers de Colomb de Danville.

Afin d’ajouter un peu de piquant au défi de la plus grosse cueillette entre les classes. Et une fois, terminée d’amasser tous les bonbons, il y a la fameuse pesée avec l’aide d’une balance et de la même boîte pour tous. Afin de connaître et savoir, qui aura fait la plus grosse prise de l’année? La classe gagnante se verra donc remettre des chèques-cadeaux, pour un tirage entre les élèves participants, pour l’achat de livres chez les gagnants.

MmeCouture me confiait que ce n’est pas toujours facile pour les jeunes, de partager les fruits de la grande tournée de l’Halloween. C’est alors que l’ensemble des parents intervient pour échanger et parler des valeurs du partage avec les jeunes, et de la raison d’être et du sens de la mission des paniers de Noël. Bravo! Aux jeunes et à l’école Masson, pour une telle initiative pour sa communauté et son milieu d’appartenance.