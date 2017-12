L’œuf ou la poule : Martin Maurice a choisi l’œuf

Val-Joli (RC) – Élevage M. Maurice inc. est une entreprise nouvellement implantée à Val-Joli. Elle est spécialisée dans la production d’œufs de consommation provenant de poules élevées en liberté. «Nous sommes particulièrement fiers de ce projet puisqu’il s’agit de la première entreprise de production d’œufs dans le Val-Saint-François», mentionne Luc Cayer, préfet de la MRC.

Les installations récemment construites accueillent un cheptel avicole de 9 500 poules pondeuses. Les œufs sont pondus par des poules élevées dans des poulaillers à aires ouvertes équipés de nids et de perchoirs. Les œufs sont produits de façon naturelle, c’est-à-dire sans aucun ajout d’hormones. Un système mécanique permet de les trier selon les différentes tailles.

Le jeune promoteur a grandi sur la ferme laitière de son père à Windsor. Il a démarré son entreprise avec l’aide de sa conjointe qui s’occupera du côté administratif. Le projet créera trois emplois à temps plein dès la deuxième année et un autre à temps plein dans la troisième année d’exploitation.

Le projet a bénéficié d’une aide financière de 8 000$ en provenance du Fonds jeunes promoteurs et des services professionnels de conseils et d’accompagnement du Service de développement régional et local (SDRL) de la MRC.