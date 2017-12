Un 5 à 7 de la Chambre de Commerce des Sources

Asbestos (GCA) – Débutant la rencontre par un bref historique qui a mené à la cogitation au tournant de 2013-2014, de ce qui se met en place graduellement depuis, au chapitre du pôle de développement industriel et minier dans la MRC des Sources.

Il y avait pour l’occasion, trois conférenciers invités, soit Guy Vallée du Service aux entreprises de la Commission Scolaire des Sommets, Chantal Landry du Centre de formation professionnelle de l’Asbesterie, ainsi que Hugo Tremblay du Centre d’innovation minière de la MRC des Sources. Ils sont venus solliciter les membres, afin d’avoir de solides appuis dans la poursuite des démarches entreprises avec la Commission scolaire des Sommets, auprès du ministère de l’Éducation. Le tout afin de mettre sur pied, un programme de formation unique au Québec, par rapport à certains cours spécifiques du secteur minier et industriel.

Par cette présentation, MmeLandry, a également voulu sensibiliser et conscientiser les employeurs, en ce qui concerne leurs différents besoins en main-d’œuvre spécialisée, à court, moyen et long terme, versus la pénurie du marché qui prévaut dans certains des secteurs d’activités.

Actuellement seulement quelques-uns des cours du secteur professionnel qui sont enseignés directement dans notre région, permettent aux employeurs d’ici, de pouvoir compter sur la main-d’œuvre nécessaire, ayant une formation de pointe. Ceci pour mieux répondre aux nouvelles entreprises du secteur industriel et minier qui se pointent déjà, il faudra faire face à de tout nouveaux défis et besoins bien précis de ses secteurs d’activités névralgiques.

Pour les conférenciers invités, nul doute qu’en continuant de mettre en place les différentes structures nécessaires au plein développement de son milieu, dont le Centre d’innovation minière qui est un laboratoire d’essai en mode continu, et des formations de pointes spécifiques au niveau industriel et minier. C’est là, un puissant stimulant et un levier majeur pour un meilleur avenir collectif, versus la ressource première d’excellente qualité, que l’on peut toujours retrouver sur place en quantité.