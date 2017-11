Jeunes leaders en action : des projet inspirants

Val-Saint-François (RC) – Du 16 au 18 novembre dernier, dix jeunes provenant de tous les coins de la MRC du Val-Saint-François ont participé à la 7e édition du Camp Jeunes Leaders. Ce camp de trois jours a pour but de développer le leadership chez les jeunes de 13 à 17 ans par des ateliers et des activités portant sur l’organisation d’un projet, la communication, la planification, l’élaboration d’un budget et le travail d’équipe.

Les participants avaient comme objectif de développer des idées de projets qui répondaient autant à leurs intérêts qu’à des besoins de leurs milieux. À la fin du camp, ils les ont présentés une première fois aux mentors invités qui étaient Roxanne Vallières, entrepreneure et directrice générale du Centre de répit Théo Vallières; Dominique Samson-Desrochers, entrepreneure et propriétaire du Général, Marché rue Principale; Sonia Desmarais, agente service aux membres, équipe jeunesse de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, et Josée Bélanger, coordonnatrice de Valcourt2030. Ceux-ci ont pu aider, conseiller et guider les jeunes dans la poursuite de leur projet. À la suite de quoi, les participants du Camp Jeunes Leaders ont présenté leur projet une dernière fois devant parents, amis et élus.

Trois projets inspirants

L’équipe composée de Matis Plante, Alexandre Goyette et Gabriel Goyette cherche à revitaliser le skatepark de Richmond. Pour ce faire, ils ont l’ambition de développer une bande dessinée qu’ils vendront dans leur milieu. Les profits amassés permettront de financier une partie des travaux de l’aire de planche à roulettes

Une deuxième équipe, celle de Zachary Goorts, William Rivard et Charles-Antoine LeBlanc, souhaite construire une piste pour voitures téléguidées à Richmond afin de pouvoir organiser des courses. Cette activité permettrait de créer un lieu de rassemblement pour toute la communauté et de faire découvrir une nouvelle passion aux jeunes.

Enfin, William Roberge, Willyam Côté, Flore Pelletier-Codère et Valérie Gélineau se sont unis pour cuisiner et offrir des repas gratuitement aux plus démunis à Valcourt. Ils comptent sur la communauté pour les aider à réaliser leur projet.

Le Camp Jeunes Leaders est une initiative de la Table de concertation jeunesse de la MRC et est organisé par Place aux jeunes en région, les maisons des jeunes l’Initiative à Valcourt et Saint-François à Richmond; les carrefours jeunesse-emploi des comtés de Richmond, Drummond-Bois-Francs et Windsor. Cet évènement est rendu possible grâce à la participation financière de la MRC, de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, de Karine Vallières, députée de Richmond; d’Alain Rayes, du député de Richmond-Arthabaska et des comités jeunesse locaux de Richmond, Windsor et Valcourt.