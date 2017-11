Un rendez-vous pour le développement d’un projet de troc à Windsor et Richmond

Val-Saint-François (RC) – Avec pour thème Fais du bien avec tes biens!, la population du Val-Saint-François est invitée à participer à trois activités liées à un réseau d’échange de biens et de services (troc) en développement dans la MRC.

Pour participer, les citoyens doivent amener au moins un objet (maximum de 10) en bon état et propre qu’ils échangeront contre un ou des articles de leur choix. Une conférence sur les façons concrètes d’économiser et d’être écologique au temps des fêtes sera aussi offerte.

Ces activités se veulent une réponse aux résultats de la consultation publique tenue sur le sujet en mai dernier, à laquelle plus de 260 personnes intéressées ont répondu. Cette initiative est née de la mobilisation de citoyens et des partenaires de la concertation Val-Famille afin de favoriser les échanges non monétaires et l’entraide dans les communautés de la MRC.

Deux dates à retenir

Les activités gratuites de troc se dérouleront respectivement à Windsor et Richmond. Breuvages, bouchées et prix de présence agrémenteront les rencontres. Voici les dates et lieux à retenir:

• Windsor: le jeudi 23 novembre, de 17h à 19h, à la salle des Sportifs située au 250, rue Georges-Guilbault. Pour information: Maison de la famille des Arbrisseaux au 819 628-0077.

• Richmond: le samedi 25 novembre, de 10h à 12h, à l’Église Unie située au 247, rue Principal Sud. Pour information: Centre des femmes au 819 845-7937.

La concertation Val-Famille rappelle que le réseau d’échange est un regroupement de personnes qui décident d’offrir et de se procurer des biens et des services de façon non monétaire. De tels réseaux se construisent un peu partout au Québec, à partir d’une expérience ayant déjà existé à Richmond il y a 20 ans, le Troc-à-Tout.