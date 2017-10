Asbestos - Comme tous les ans, Reynald Pouliot a passé plusieurs heures à monter ce décor d’Halloween. On retrouve des personnages plus effrayants les uns que les autres tout autour de sa maison située au 37 rue du Filtre à Asbestos. Tous les ans, le couple reçoit entre 400 et 450 enfants le soir de la distribution des bonbons. Fantôme, momie, zombie et cercueil vous attendent!