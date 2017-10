Visibilité et espace pour la vente d’Action Sport Vélo

Windsor (RC) – Avec l’appui des copropriétaires du Dépanneur Voisin Vidéo Renaud, c’est à quelques pas de leurs locaux que Action Sport Vélo s’est installé sur le stationnement bordé par la rue Saint-Georges et la 5e avenue. Profitant d’un soleil mieux dosé suite à la récente période de canicule, plusieurs enfants, parents et adeptes de différents sports ont profité d’aubaines appréciables.

Vélos, skis et bâton alpin et de randonnée, patins à glace et alignés, souliers de soccer, golf, planche à neige et divers accessoires ont trouvé preneurs durant la fin de semaine des Journées de la culture. «C’est la première fois que nous bénéficions d’une aussi bonne visibilité et aussi d’un espace permettant de faire l’essai des vélos. De plus, les gens sont à même de savoir que nous avons des pièces neuves et usagées», mentionne Olivier Laliberté Beaulieu, conseiller en emploi pour le Carrefour jeunesse emploi.

Action Sport Vélo est une entreprise d’économie sociale qui, par le biais de la récupération, la réparation et la vente d’articles de sport usagés, favorise l’intégration socioprofessionnelle de jeunes adultes. De cinq à six employés sont à l’emploi durant des termes de six mois.