Ensemble pour Brooke !

Notre fille Brooke, qui est née avec une paralysie cérébrale aura bientôt 5 ans. Wow! Que le temps passe vite… La cocotte grandit et ses besoins aussi.

Le 30 septembre prochain, nous vous invitons à une soirée de levée de fonds pour Brooke avec au programme un souper et une soirée musicale réservée aux amateurs. Nous organiserons un souper de style Octoberfest avec dégustation de bières ou breuvages non alcoolisés Bull’s Head. Toute l’activité aura lieu Centre d’art de Richmond.

Les profits amassés lors de cette soirée serviront à faire l’achat d’un véhicule adapté et d’apporter les modifications nécessaires à notre domicile qui ne sont pas couvertes par le gouvernement. Nous souhaitons également faire l’essai de traitements en chambre hyperbare dans un centre spécialisé.

Les prochaines années seront assurément remplies de défis et nous désirons y répondre le plus adéquatement possible. Brooke a des besoins spécifiques et votre aide nous permettra de lui offrir un environnement adapté, stimulant et propice aux nouveaux apprentissages. Notre objectif est d’amasser un montant de 40000$ durant les 4 prochaines années.

Prix des billets et dons

Le prix des billets pour la soirée est de 40$ pour les adultes (12 ans et +) et 20$ pour les 12 ans et moins.

Pour nous confirmer votre présence, communiquez avec nous au rmastine@live.ca, sur la page Facebook de l’évènement ou au 819-845-5002. Pour réserver, vous devez nous indiquer le nombre d’adultes et combien d’enfants.

Pour ceux qui désirent offrir un don pour supporter la cause et ne peuvent être présents, faites parvenir vos dons au nom de Brooke Mastine au 608, route143 sud, Val-joli, QC, J1S 0G5; ou en communiquant au rmastine@live.ca, ou 819 845-5002.

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité!

Vickie Lasonde, mère de Brooke.