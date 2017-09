Circuit Saveur et Savoir-faire des Sources, réussite

MRC des Sources — Une trentaine d’entreprises de la région ont ouvert leurs portes aux nombreux visiteurs lors du plus récent Circuit Saveur et Savoir-faire des Sources les 16 et 17 septembre derniers.

Alors que le Conseil d’administration de Tourisme des Sources, la MRC des Sources et le comité organisateur de cette 4e édition du Circuit Saveur et Savoir-faire des Sources feront un bilan officiel d’ici la fin septembre, les premières réactions et estimations sont encourageantes.

«On peut parler d’une affluence record. On attend les chiffres d’ici quelques jours de la part de nos hôtes pour confirmer le tout. Mais nous estimons plus de 3000 visites durant ces deux jours», a déclaré Sylvain Valiquette, coordonnateur aux équipements récréotouristiques et au développement des loirs de la MRC des Sources.

Les nouveaux exposants GBL Highland, Cerise Mobile et le vignoble La vallée des nuages ont tous été enchantés de cette première participation à l’événement qui permet d’apprécier les richesses agroalimentaires et les métiers d’art de la région tout en vivant l’expérience d’une immersion dans l’univers des producteurs et artisans.

«Nos valeurs sûres, comme la Ferme Lait sangliers des Bois, Les pantoufles Garneau et nos fromageries ont aussi été prises d’assaut par une clientèle qui aime toujours en apprendre un plus sur la fabrication des produits», a poursuivi le coordonnateur, remerciant les partenaires et commanditaires, sans oublier les visiteurs, de plus en plus nombreux.

Rappelons que le Circuit, scindé en deux parcours, proposait cette année huit arrêts restaurations et plusieurs aires de pique-nique à travers les différentes municipalités du territoire. Cinq haltes info-circuit étaient aussi disponibles afin d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les entreprises exposantes et sur les trajets à emprunter pour mieux profiter de l’expérience.